Dalam video... Seorang pakar wasit membebaskan Ivan Toney dari tuduhan berbohong terkait insiden wasit keempat

Seorang ahli wasit membebaskan penyerang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Tony, dari tuduhan berbohong, terkait insiden yang melibatkan wasit keempat dalam pertandingan antara timnya dan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang digelar Rabu di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Tony, menegaskan setelah pertandingan bahwa wasit keempat memberitahunya untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang juga dikonfirmasi oleh pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle.

Namun, laporan media menegaskan bahwa Komite Wasit Utama tidak menemukan bukti dalam rekaman suara wasit, yang didengarkan setelah pertandingan, yang membuktikan kesalahan wasit keempat atau membenarkan ucapan kalimat tersebut, yang membantah klaim Tony.

Ahli wasit Nawaf Shukrallah menegaskan, dalam pernyataannya kepada saluran olahraga Saudi, bahwa ada kemungkinan penyerang Inggris tersebut tidak berbohong, terkait dengan sistem kerja headset yang digunakan wasit selama pertandingan.

Shukrallah menjelaskan bahwa seluruh anggota tim wasit mengenakan headset selama pertandingan untuk berkomunikasi di antara mereka, termasuk wasit keempat, dan semua percakapan yang terjadi di dalamnya direkam dari awal hingga akhir pertandingan.

Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa headphone yang dikenakan oleh wasit lapangan dan dua asisten wasit tidak dapat dimatikan, karena harus tetap aktif sepanjang pertandingan, guna memudahkan komunikasi di antara ketiganya.

Sebaliknya, wasit keempat memiliki headset yang dapat dimatikan dari sisinya kapan pun ia mau, karena ia selalu berkomunikasi dengan staf teknis dan para pemain, yang dapat mengganggu konsentrasi wasit lapangan selama pertandingan.

Dengan demikian, menurut pakar wasit, ada kemungkinan wasit keempat mematikan mikrofonnya saat berbicara kepada para pemain Al-Ahly, khususnya penyerang asal Inggris Ivan Toney, sehingga suaranya tidak terekam dalam rekaman audio.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit, serta menuntut agar rekaman percakapan antara wasit dan wasit video (VAR) selama insiden-insiden tersebut diungkap.

Hasil imbang ini memperburuk posisi Al-Ahli dalam perebutan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, dan tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.