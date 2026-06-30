Dalam video... Satu kata saja yang melanggar protokol penjaga gawang Argentina setelah Yordania tersingkir

Satu kata saja sudah cukup untuk mengubah seluruh suasana. Emiliano Martínez, kiper tim nasional Argentina, hendak meninggalkan zona campuran setelah pertandingan melawan Yordania, tetapi begitu mendengar “Kami dari Bangladesh”, ia langsung berhenti.

Emiliano Martínez pun mundur beberapa langkah, tersenyum, dan menulis bab baru dalam kisah cinta gila yang menghubungkan masyarakat yang terpisah ribuan mil dengan seragam Albiceleste.

Kiper Argentina itu, yang baru saja menyelesaikan wawancara dengan media, sedang dalam perjalanan keluar ketika seorang jurnalis menghentikannya dengan kata-kata yang mengubah arah momen tersebut: “Kami dari Bangladesh,” saat itu Emiliano langsung berhenti dan menghampiri wartawan tersebut, lalu berkata dengan nada penuh cinta: “Saya mencintai para penggemar, saya pernah mengunjungi Bangladesh sebelumnya, dan saya benar-benar mencintai negara ini.”

Martínez sangat memahami besarnya gairah Argentina yang hidup di hati orang-orang Bangladesh, dan ia menambahkan dalam pembicaraannya: “Saya tahu betapa besar cinta mereka kepada kami. Berada di sana adalah pengalaman yang luar biasa. Saya menyukai dukungan mereka, dan saya menyukai semangat Argentina yang mereka miliki. Karena itu, seluruh cinta saya untuk Bangladesh.”

Untuk memahami hubungan istimewa ini yang melampaui batas geografis dan bahasa, kita harus mundur empat puluh tahun ke belakang, tepatnya ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Itu adalah turnamen pertama yang disiarkan secara nasional di Bangladesh, dan kemenangan Argentina di bawah kepemimpinan Maradona memicu percikan cinta abadi terhadap “La Albiceleste” yang tak pernah padam hingga hari ini.

Dari generasi ke generasi, Argentina telah menjadi identitas sepak bola bagi jutaan orang Bangladesh, dan Martínez menyadari bahwa di balik setiap seragam biru-putih itu, ada hati yang berdetak di Dhaka dan Chittagong.