Dalam video... Sami Al-Jaber mengungkap kebenaran di balik penunjukannya sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, mengungkap kebenaran mengenai penunjukannya sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk periode mendatang, menggantikan Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Meshal, pada Senin dini hari, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, setelah tim nasional tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Para pengguna media sosial menyebarkan sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, yang mengumumkan penunjukan Sami Al-Jaber sebagai ketua federasi tersebut untuk periode mendatang, menggantikan Yasser Al-Meshal, namun hal ini dibantah oleh legenda Al-Hilal tersebut.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Melayani negara di bidang apa pun adalah suatu kehormatan, namun ada orang-orang yang kompeten dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mengelola Federasi Sepak Bola Arab Saudi.”

Ia menambahkan: “Siapa pun yang menduduki jabatan ini, harus didukung oleh tim manajemen yang sangat kompeten, agar dapat membantunya dan mengelola sistem ini sebaik mungkin, karena ini bukanlah pekerjaan individu.”

Mengenai pernyataan yang beredar, Al-Jaber mengatakan: “Pernyataan ini jelas tidak benar, dan saya memohon kepada Allah agar mencurahkan segala kebaikan bagi negara ini dan bagi kita semua.”

Perlu dicatat bahwa Sami Al-Jaber telah menjabat berbagai posisi manajerial sejak pensiun dari sepak bola pada tahun 2007, yang paling menonjol di antaranya adalah pada April 2018 ketika ia ditunjuk sebagai ketua klub Al-Hilal, namun ia mengundurkan diri hanya setelah 5 bulan.