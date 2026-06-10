Dalam video... Sami Al-Jaber: Donis adalah salah satu keputusan terbaik tim nasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Arab Saudi, memuji keputusan penunjukan pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, sebagai manajer teknis tim nasional Arab Saudi, menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dan menganggapnya sebagai salah satu keputusan terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

Donis mulai melatih tim nasional Saudi pada April lalu, kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, menggantikan Hervé Renard, setelah yang terakhir mendapat banyak kritik karena hasil yang buruk.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Penandatanganan kontrak dengan Donis adalah salah satu keputusan terbaik Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dan membutuhkan keberanian yang besar."

Dia menambahkan: "Donis tidak memiliki tongkat sihir yang bisa membuat kami lolos ke babak 32 besar, terutama karena grup ini tidak mudah, melainkan sangat sulit, terutama dengan adanya tim-tim seperti Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde."

Dia melanjutkan: "Namun, dari segi manajemen, dipilih seseorang seperti Fahd Al-Mufarrij sebagai CEO, yang memiliki visi besar dan jejak yang jelas bersama Al-Hilal selama masa jabatannya, yang menegaskan bahwa tim nasional Saudi bekerja berdasarkan sistem profesional."

Dia menyimpulkan: "Pertandingan persahabatan tidak mencerminkan gambaran keseluruhan, tetapi ada optimisme besar. Dalam pertandingan melawan Senegal, tim nasional Saudi memainkan umpan-umpan pendek, permainan yang terorganisir, dan bergerak sebagai satu kesatuan dalam proses menekan lawan, dan ini adalah indikator yang sangat baik pada periode tersebut."

Perlu diingat bahwa timnas Saudi akan berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya, di mana mereka berada di Grup H bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi timnas Amerika Latin pada dini hari Selasa mendatang.