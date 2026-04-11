Bintang Liverpool, Mohamed Salah, kembali menunjukkan ketajamannya mencetak gol di Liga Premier, setelah mencetak gol yang luar biasa malam ini melawan Fulham, dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Premier Inggris, yang digelar di Stadion Anfield.

Liverpool memasuki pertandingan ini di bawah tekanan besar, karena mereka harus menang untuk mempertahankan peluang lolos ke Liga Champions, dan mereka berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol yang dicetak oleh para bintang mereka, termasuk Salah.

Bintang Mesir itu menerima umpan dari rekan setimnya asal Belanda, Cody Gakpo, pada menit ke-40, lalu melepaskan tendangan melengkung yang indah ke gawang kiper Jerman Bernd Leno, di tengah sorakan meriah para penonton yang meneriakkan "Raja Mesir".

Gol terakhir yang dicetak bintang The Reds di Liga Premier terjadi pada pekan ke-29, saat timnya kalah 1-2 dari Wolverhampton.

Salah tidak ikut bermain dalam pertandingan terakhir timnya melawan Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final Liga Champions, yang berakhir dengan kekalahan 0-2, berdasarkan pertimbangan teknis dari pelatih Arne Slot, namun pelatih asal Belanda itu memasukkannya kembali ke dalam susunan pemain inti hari ini.