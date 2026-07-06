Dalam video... Sabab Agiri merangkum mimpi buruk Meksiko saat menghadapi pemain sayap Barcelona

Tidak ada aksi gemilang atau gol luar biasa; kata-kata saja sudah cukup untuk mengabadikan malam luar biasa Anthony Gordon. Dalam pertandingan antara Inggris dan Meksiko di babak perempat final Piala Dunia 2026, Javier Aguirre mendekati pemain sayap Inggris itu sambil tersenyum, lalu berseru dengan nada mengejek: “Gordon, sialan kamu!”

Menurut media Spanyol “Mundo Deportivo”, lelucon yang viral di media sosial itu tak lain adalah pengakuan atas rasa frustrasi, karena Agüero baru saja menyaksikan pemain baru Barcelona itu menghancurkan sayap kanannya tanpa ampun, dan membawa Inggris meraih kemenangan dramatis 3-2 yang mengantarkan mereka ke perempat final.

Gordon, yang berusia 25 tahun, menanggapi "hinaan" Agüero dengan tawa penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ia sedang menampilkan pertandingan terbaik dalam kariernya bersama timnas Tiga Singa. Setelah awal yang tidak konsisten di turnamen ini dan kehilangan posisinya sebagai pemain inti, pemain sayap Barcelona itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menampilkan performa yang memukau dan mengembalikan reputasinya.

Angka-angka berbicara: Dia adalah pemain tercepat di lapangan dengan kecepatan 35,7 km/jam. Dia terus-menerus menciptakan ancaman, mendapatkan tendangan penalti penentu yang dieksekusi oleh Harry Kane, dan berkontribusi pada gol kedua setelah merebut bola melalui tekanan yang gencar. Dia memenangkan 10 dari 11 duel satu lawan satu, dan mengakhiri malamnya dengan penampilan defensif yang menakjubkan.

Lelucon Agiri bukanlah penghinaan. Itu adalah penghargaan, pengakuan dari pelatih yang kalah bahwa pemain sayap Inggris itu sungguh tak tertahankan.