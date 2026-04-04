Gelandang Al-Hilal asal Portugal, Ruben Neves, melontarkan kritik tajam terhadap wasit dalam pertandingan timnya melawan Al-Taawoun di Liga Roshen Saudi, sambil menegaskan kemampuan timnya untuk merebut gelar juara dari tetangga dan rival abadi mereka, Al-Nassr.

Al-Hilal terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Nevez mengatakan dalam pernyataan yang disampaikan oleh jurnalis Saudi Hamad Al-Suwailhi melalui akun resminya di platform "X": "Setelah pertandingan, saya berbicara dengan wasit mengenai adanya pelanggaran yang tidak dianulir terhadap Theo (Hernandez) sebelum gol Al-Taawoun."

Dia menambahkan: "(Wasit) mengatakan kepada saya bahwa tidak ada pelanggaran, dan sekarang saya menontonnya di depan Anda melalui video, ada pelanggaran yang jelas, dia harus yakin dengan keputusannya dan perkataannya."

Mengenai hasil imbang tersebut, bintang Portugal itu berkata: "Kita harus memperbaiki diri, kita tidak boleh bermain imbang di kandang sendiri saat sedang berjuang untuk meraih gelar, ini adalah kesalahan kita."

Dia menambahkan: "Masih ada pertandingan tersisa di liga dan Liga Champions Asia, liga belum berakhir, dan kami akan fokus pada pertandingan berikutnya."

Dia menyimpulkan: "Liga belum berakhir, setidaknya bagi kami. Mungkin ada yang berpikir sudah berakhir, karena saya melihat banyak hal aneh sejak Januari lalu, dan hal-hal yang sulit kami terima, tapi kami akan berjuang sampai akhir."

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini membuat Al-Hilal menempati posisi kedua di klasemen Liga Saudi dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin, dan unggul selisih gol atas Al-Ahli yang berada di posisi ketiga.