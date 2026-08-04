Bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, muncul bersama para pemain tim untuk pertama kalinya sejak berakhirnya partisipasinya bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Al Nassr menghadapi klub Spanyol, Almeria, pada hari Selasa ini, dalam laga uji coba terakhirnya di pemusatan latihan luar negeri di ibu kota Portugal, Lisbon, sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Akun resmi klub Al Nassr di situs "X" merilis potongan video yang memperlihatkan antusiasme Ronaldo untuk menghadiri pertandingan tersebut, serta menyalami para pemain tim, dan juga pelatih baru asal Australia, Ange Postecoglou, meskipun ia belum bergabung dengan sesi latihan.

Ini merupakan kali pertama bintang Portugal itu bertemu dengan para pemain dan pelatih Al Nassr, sejak berakhirnya perjalanannya di Piala Dunia 2026, pada 6 Juli lalu, dengan kekalahan dari Spanyol tanpa balas melalui satu gol, di babak 16 besar.

"Sang Don" dianggap sebagai satu-satunya pemain yang belum bergabung dengan sesi latihan Al Nassr setelah Piala Dunia, meskipun sudah hampir satu bulan penuh sejak berakhirnya perjalanannya di ajang tersebut.

Hal ini terjadi 4 hari sebelum digelarnya pesta pernikahannya dengan pasangannya, Georgina Rodriguez, yang dijadwalkan pada hari Sabtu mendatang, di pulau Madeira, Portugal, sebagaimana yang diungkapkan oleh laporan-laporan media sebelumnya.

Perlu diingat bahwa Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, dan membawanya meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu, setelah puasa gelar selama 7 tahun, ia juga meraih gelar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut sebanyak dua kali.