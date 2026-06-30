Dalam video... Ronaldo memburu gol pertamanya... Mbappé menjadi pencetak gol terbanyak di babak gugur Piala Dunia

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, kini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia sepanjang sejarah.

Mbappé mencetak gol ke gawang Swedia pada Rabu pagi ini dalam babak 32 besar Piala Dunia edisi ini, setelah menerima umpan dari Ousmane Dembélé pada menit terakhir babak pertama.

Pemain berusia 27 tahun ini mencetak gol kesembilannya di babak gugur Piala Dunia dalam 9 pertandingan, lebih banyak daripada pemain mana pun, menurut statistik "Opta".

Bintang Prancis ini pun menyamai rekor duet Brasil, Leonidas dan Ronaldo, yang masing-masing telah mencetak 8 gol.

Sementara Mbappé mencetak gol kesembilannya di babak gugur, Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, masih mencari gol pertamanya di jenis pertandingan ini, karena ia belum pernah mencetak gol meskipun telah bermain dalam 8 pertandingan.

Di sisi lain, Lionel Messi, bintang Argentina dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, telah mencetak 5 gol dalam 12 pertandingan, menurut statistik “Mister Chip”.

Perlu dicatat bahwa Mbappé telah mencetak gol ke-17-nya di ajang Piala Dunia secara keseluruhan, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini, di bawah Messi yang memimpin dengan 19 gol.