Tim nasional Prancis mengawali perjalanan mereka di putaran final Piala Dunia 2026 dengan kemenangan berharga atas tim nasional Senegal dengan skor (3-1), dalam laga puncak Piala Dunia yang seru yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini di Stadion "MetLife" di New Jersey, New York.

Dengan kemenangan ini, “Les Bleus” berhasil membalas dendam atas satu-satunya kekalahan bersejarah yang pernah mereka alami saat berhadapan dengan Senegal pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2002 dengan skor (1-0), sekaligus mengantongi tiga poin pertama mereka di turnamen ini.

Babak pertama ditandai dengan keunggulan serangan yang jelas dari timnas Senegal, yang nyaris membuka skor lebih awal pada menit ke-24 melalui serangan balik cepat yang dipimpin Jackson dari sayap kiri. Ia menerobos ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang, sehingga “Singa Teranga” gagal unggul.

Dominasi Senegal terus berlanjut di tengah ketiadaan serangan sama sekali dari runner-up edisi sebelumnya; pada menit ke-31, Sar melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti yang melenceng dari gawang, sebelum Mané muncul dengan tendangan mendadak dari luar kotak penalti pada menit ke-40 yang berhasil ditangkap oleh kiper Mike Maignan.

Di detik-detik terakhir babak pertama, tepatnya pada menit keenam tambahan waktu, Sar membuang peluang emas yang seharusnya tidak terlewatkan saat ia menyambut umpan silang yang apik dari sisi kiri yang luput dari pengawasan pertahanan, namun ia justru melepaskan tendangan yang anehnya melambung di atas mistar gawang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Timnas Prancis memasuki babak kedua dengan penampilan yang sangat berbeda; ancaman mereka dimulai pada menit ke-48 melalui tendangan keras dari pemain muda Doi yang meleset tipis di samping tiang gawang. Peluang paling berbahaya dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-53 ketika Olièsé mengelabui bek veteran Koulibaly, sehingga berhadapan satu lawan satu dengan gawang dan melepaskan tendangan datar yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Mendy.

Tim Prancis tak henti-hentinya menyia-nyiakan peluang emas; pada menit ke-57, umpan-umpan terobosan membuat Mbappé berhadapan langsung dengan kiper Mendy, namun kiper tersebut melanjutkan penampilan heroiknya dan menepis bola dengan gemilang. Pertandingan nyaris mengambil alur dramatis pada menit ke-60 ketika Mbappé menuntut tendangan penalti akibat kontak dengan Mané; insiden tersebut membuat wasit video (VAR) memanggil wasit lapangan, namun pada akhirnya wasit memutuskan untuk melanjutkan permainan tanpa memberikan penalti.

Pecah kebuntuan bagi Prancis terjadi pada menit ke-66, setelah Oliès mengirim umpan terobosan ajaib yang menembus pertahanan Senegal dan menempatkan Mbappé di dalam kotak penalti. Mbappé pun melepaskan tendangan datar langsung yang tak terbendung dan tak terhalau, yang menggetarkan jaring gawang Mendy, menandai gol pertama dalam pertandingan ini.

Pada menit ke-74, Doi mencoba memperlebar keunggulan dengan tendangan keras dari sisi kiri kotak penalti, namun Mendy dengan gemilang menyelamatkan gawangnya dan mengalihkan bola menjadi tendangan sudut. Gol penentu Prancis tercipta pada menit ke-82 melalui pemain pengganti Parkola, yang memanfaatkan serangan balik Senegal untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan melepaskan tendangan melengkung yang indah di atas kepala kiper Mendy, yang kemudian meluncur masuk ke gawang.

Waktu tambahan pun berlangsung sangat menegangkan, setelah Senegal memperkecil ketertinggalan terlebih dahulu pada menit kelima waktu tambahan melalui penetrasi gemilang M'Baye, yang berhasil mengelabui Hernández di sisi kanan kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan keras yang menyentuh ujung jari Maignan dan masuk ke gawang.

Balasan Prancis pun tak lama datang, setelah Mbappé melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau oleh Mendy dan akhirnya masuk ke gawang, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Prancis (3-1).

Perlu dicatat bahwa Les Bleus dan Singa Teranga berada di Grup 9 yang kuat bersama tim nasional Norwegia dan Irak. Prancis bertekad untuk menegaskan keunggulannya saat menghadapi Irak di babak berikutnya, sementara tim nasional Senegal akan berusaha membalas kekalahan dalam laga sulit mendatang melawan Norwegia.