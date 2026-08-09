Aljazair meraih pencapaian bersejarah dengan mengalahkan Pantai Gading (2-1), pada Sabtu malam kemarin, di babak perempat final Piala Afrika Wanita yang berlangsung di Maroko, untuk melaju ke babak semifinal, sekaligus memesan tiket lolos ke Piala Dunia 2027 di Brasil.

Para pemain besutan pelatih Farid Benstiti, mantan direktur teknik Paris Saint-Germain dan Olympique Lyon, tampil dengan penampilan kuat menghadapi Pantai Gading.

Ines Konan membawa timnas Pantai Gading unggul pada menit ke-30, sebelum tugas timnya menjadi rumit setelah kartu merah untuk pemain Safi Ouedraogo.

Baca Juga

Flick Kejutkan Duo Barcelona dengan Keputusan Pencoretan

Bintang Real Madrid Menuju Kepergian, dan Bernegosiasi dengan 8 Klub Inggris

Aljazair membalikkan keadaan pertandingan di babak kedua, ketika Ines Kheri menyamakan kedudukan sebelum melewati satu jam permainan, kemudian Amira Ould Braham menambahkan gol kemenangan hanya lima menit setelahnya, memanfaatkan kesalahan kiper Aramatou Diakite.





Dengan kemenangan ini, Aljazair melewati babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaannya di ajang Piala Afrika Wanita, dan sekaligus memastikan kelolosannya untuk pertama kali ke Piala Dunia Wanita. Di babak semifinal, mereka akan menghadapi pemenang laga antara Malawi dan Ghana, yang dijadwalkan hari Minggu ini.

Mencapai babak empat besar Piala Afrika Wanita memberikan tiket lolos langsung ke Piala Dunia, yang dijadwalkan berlangsung di Brasil dalam periode 24 Juni hingga 25 Juli 2027.

Maroko Juga Memesan Tiketnya

Aljazair bukanlah satu-satunya yang memastikan kelolosannya ke Piala Dunia pada hari yang sama, karena timnas Maroko juga mengalahkan Afrika Selatan (2-1) di babak perempat final, sehingga mereka pun memesan tempatnya di Piala Dunia Wanita.

Timnas Maroko mencetak gol pertamanya melalui Sakina Ouzraoui Diki, pada menit ke-31, sebelum Hanane Ait El Haj memperkuat keunggulan tuan rumah dengan gol kedua, dari titik penalti pada menit ke-51.

Thembi Kgatlana memperkecil selisih, dengan mencetak satu-satunya gol Afrika Selatan pada menit ke-67.

Dengan hasil ini, timnas Maroko akan tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah mencatatkan penampilan perdananya secara bersejarah pada edisi 2023, yang berlangsung di Australia dan Selandia Baru, dan mencapai babak 16 besar sebelum tersingkir di tangan Prancis dengan kekalahan (4-0).



