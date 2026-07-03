Riyad Mahrez, bintang Al-Ahli Saudi, menyampaikan pidato yang mengharukan kepada rekan-rekannya di tim nasional Aljazair, setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola tingkat internasional.

Mahrez mengumumkan, pada Jumat pagi ini, pengunduran dirinya dari sepak bola tingkat internasional, setelah timnas Aljazair tersingkir dari Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan 0-2 dari Swiss di babak 32 besar.

Saluran televisi "Al Kass" dari Qatar menyiarkan cuplikan video dari pidato mengharukan yang disampaikan Mahrez kepada rekan-rekannya di tim nasional Aljazair di ruang ganti, setelah pertandingan berakhir.

Bintang Aljazair itu mengatakan dalam pesannya: “Baiklah, teman-teman, ini adalah pertandingan terakhir saya, dan sejujurnya saya kecewa, karena perjalanan ini berakhir dengan kekalahan, dan dengan tersingkirnya kami, saya merasa kami sebenarnya bisa tampil lebih baik.”

Dia menambahkan: “Namun, mari kita hadapi kenyataan, ini adalah level tertinggi, dan di level ini, ketika kamu melakukan beberapa kesalahan, kamu langsung harus menanggung konsekuensinya.”

Dia melanjutkan: “Bagaimanapun, terima kasih atas segalanya, teman-teman. Ini adalah petualangan yang luar biasa, dan kita tidak boleh meremehkan apa yang telah kita raih. Saya bangga telah menghabiskan 12 tahun di sini bersama tim nasional, di mana saya telah melewati berbagai generasi, hingga akhirnya bertemu dengan kalian hari ini.”

Dia melanjutkan: “Kalian memiliki kemampuan, jadi teruslah bekerja keras dan jangan menyerah. Yang terpenting, seperti yang selalu saya katakan kepada kalian, ketika kita datang ke sini, kita datang untuk bermain demi negara, demi bendera nasional. Tanamkan hal ini dengan kuat di benak kalian.”

Dia melanjutkan: “Di setiap menit, dan di setiap pertandingan yang kalian jalani sepanjang karier kalian bersama tim nasional, ingatlah selalu bahwa kalian bermain demi tanah air, kawan-kawan.”

Dia menambahkan: “Dari pihak saya, saya telah memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan; ada hal-hal yang baik dan ada pula yang kurang baik, tetapi yang terpenting—seperti yang dikatakan pelatih—adalah saya pergi dengan kepala tegak. Saya bangga dengan semua yang telah kita capai, dan saya juga bangga pada kalian.”

Dia menyimpulkan: “Saya hanya ingin memberi tahu kalian bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya, dan saya mendoakan yang terbaik untuk kalian, tentu saja bersama tim nasional, serta dalam kehidupan dan karier profesional kalian. Terima kasih, teman-teman.”

Perlu diingat bahwa Mahrez telah bermain untuk tim nasional Aljazair selama 12 tahun, sejak pertama kali dipanggil pada tahun 2014, dan telah membawa tim tersebut meraih berbagai prestasi bersejarah, terutama gelar juara Piala Afrika 2019 di Mesir.