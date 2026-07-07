Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Pesan sedih dari Mohamed Salah kepada para pemain tim nasional Mesir setelah tersingkir dari Piala Dunia

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
M. Salah
M. Salah
Argentina
Mesir
AS

Apakah bintang Mesir itu telah menjalani turnamen Piala Dunia terakhirnya?

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menyampaikan pesan yang menyedihkan kepada para pemain, setelah perpisahan yang memilukan dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Setelah pertandingan usai, Mohamed Alaa, kiper Timnas Mesir, mengungkapkan pesan yang disampaikan Mohamed Salah kepada para pemain setelah tersingkir dari Piala Dunia.

Alaa mengatakan dalam wawancara dengan saluran televisi Mesir “On Sport”: “Mohamed Salah masuk ke ruang ganti, mengumpulkan semua pemain, dan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang terjadi hanyalah nasib buruk, dan bahwa hal ini harus dijadikan pelajaran untuk masa depan.”

Perlu diingat bahwa timnas Mesir telah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya selalu tersingkir di babak penyisihan grup dalam tiga partisipasi sebelumnya.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
TBD
TBD
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google