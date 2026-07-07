Dalam video... Pesan sedih dari Mohamed Salah kepada para pemain tim nasional Mesir setelah tersingkir dari Piala Dunia

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menyampaikan pesan yang menyedihkan kepada para pemain, setelah perpisahan yang memilukan dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Setelah pertandingan usai, Mohamed Alaa, kiper Timnas Mesir, mengungkapkan pesan yang disampaikan Mohamed Salah kepada para pemain setelah tersingkir dari Piala Dunia.

Alaa mengatakan dalam wawancara dengan saluran televisi Mesir “On Sport”: “Mohamed Salah masuk ke ruang ganti, mengumpulkan semua pemain, dan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang terjadi hanyalah nasib buruk, dan bahwa hal ini harus dijadikan pelajaran untuk masa depan.”

Perlu diingat bahwa timnas Mesir telah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya selalu tersingkir di babak penyisihan grup dalam tiga partisipasi sebelumnya.