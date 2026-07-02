Titi Yengi, penyerang tim nasional Australia, mengumumkan bahwa ia telah memeluk agama Islam beberapa hari menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berita ini mendominasi platform media sosial dan menarik perhatian luas.

Yengi menjelaskan bahwa perjalanannya menuju Islam dimulai saat mengunjungi salah satu masjid di kota Adelaide, Australia, di mana rasa ingin tahu mendorongnya untuk mengenal suasana masjid dan menyaksikan umat Muslim saat mereka melaksanakan salat. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi titik balik secara intelektual dan spiritual dalam hidupnya.

Pemain tersebut menambahkan bahwa ia bertemu dengan da’i Islam Ismail Mink saat ia menyampaikan khutbah Jumat di salah satu masjid di Adelaide, dan terjadi percakapan di antara keduanya yang berakhir dengan pengucapan syahadat oleh Yengi di hadapan Mink. Ia menekankan bahwa keputusannya itu diambil setelah melalui masa pencarian dan pembelajaran, dan berujung pada keyakinan pribadi yang sepenuhnya untuk memeluk agama Islam.

Dalam wawancaranya dengan “Studio Qutbi” dan “Nujum Sports”, Yengi menjelaskan bahwa keputusannya memeluk Islam bukanlah hasil dari satu momen saja, melainkan buah dari perjalanan yang berkembang secara alami seiring berjalannya waktu. Ia menceritakan detail pertemuannya dengan Mufti Mink setelah salat Jumat, dengan mengatakan: “Beliau bertanya apakah saya sudah mengucapkan syahadat, lalu saya menjawab belum. Beliau pun mengajak saya untuk melakukannya, dan saya menuruti ajakannya serta mengucapkannya di dalam masjid.”

Titi Yengi, yang lahir di Adelaide pada tahun 2000, berasal dari Sudan Selatan, tempat keluarganya menetap di Australia. Ia dianggap sebagai salah satu penyerang terkemuka tim nasional “Kanguru” berkat kemampuan fisik dan teknisnya yang menonjol.

Timnas Australia sedang bersiap menghadapi timnas Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dalam pertandingan di mana kedua tim berupaya merebut tiket ke babak 16 besar.