Dalam video... Pemilik momen paling terkenal di Piala Dunia Qatar kembali dengan adegan yang membuat semua orang terpesona!

Di dunia sepak bola yang sering kali dipenuhi ketegangan dan kontroversi, wasit asal Amerika Serikat keturunan Maroko, Ismail Al-Fath, tampil sebagai sosok yang menonjol dan unik, yang memadukan ketegasan aturan dengan kehangatan kemanusiaan.

Al-Fath bukan lagi sekadar wasit yang memimpin pertandingan Piala Dunia, melainkan telah menjadi simbol etika olahraga yang mengingatkan semua orang bahwa sepak bola tetaplah sebuah permainan, bukan perang.

Semua orang terkesan dengan momen ketika wasit Ismail Al-Fath berinteraksi dengan penyerang Kamerun, Vincent Aboubakar, di Piala Dunia Qatar 2022, saat ia mengeluarkan kartu merah kepadanya lalu mendekatinya dengan gerakan ramah yang mencerminkan rasa hormat timbal balik, meskipun situasi saat itu sulit.

Hari ini, Al-Fath mengulangi adegan yang sama, namun di Piala Dunia 2026, kali ini dengan pemain Junya Ito. Setelah secara tidak sengaja menabraknya hingga terjatuh, wasit Al-Fath berhenti sejenak, mendekati pemain tersebut, dan meminta maaf kepadanya dengan tenang dan penuh hormat.

Rekaman yang dengan cepat menyebar di platform media sosial itu memperlihatkan wasit Ismail Al-Fath meletakkan tangannya di bahu pemain, dan berbicara kepadanya secara singkat, dalam adegan yang mencerminkan kesadaran tinggi akan kesulitan momen tersebut bagi pemain, tanpa mengabaikan penerapan aturan.

Permintaan maaf Al-Fath bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan moral yang langka; ia mengingatkan semua orang bahwa wasit bukanlah musuh para pemain, dan bahwa rasa hormat dapat berdampingan dengan ketegasan. Dua situasi serupa di dua turnamen dunia ini menegaskan bahwa Ismail Al-Fath tidak hanya memimpin pertandingan dengan peluit, tetapi juga dengan hati dan nurani.