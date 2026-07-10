Dalam video... Pembunuh berantai itu kembali menyelamatkan Spanyol di saat-saat sulit

Mikel Merino membawa tim nasional Spanyol meraih kemenangan dramatis atas Belgia dengan skor 2-1, setelah mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 dalam pertandingan yang digelar hari Jumat ini dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Dengan gol Merino tersebut, timnas Spanyol menambah jumlah golnya menjadi 11 gol di Piala Dunia kali ini, menyamai rekor gol terbanyaknya dalam satu edisi turnamen, yang dicatat pada tahun 1986.

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Merino juga terus menunjukkan penampilan gemilangnya di turnamen besar, di mana ia mencetak gol ketiganya bersama Spanyol di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa.

Ketiga golnya itu sangat menentukan, dan semuanya dicetak pada menit-menit akhir, di mana ia mencetak gol kemenangan (2-1) pada menit ke-119 melawan Jerman, di perempat final Euro 2024, serta gol kemenangan atas Portugal (1-0) pada menit ke-90+1 di babak 16 besar Piala Dunia kali ini, sebelum mencetak gol kemenangan (2-1) ke gawang Belgia pada menit ke-88 di pertandingan perempat final.



