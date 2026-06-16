Ibrahim M'Baye, pemain tim nasional Senegal, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia setelah mencetak gol ke gawang tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026.

Mbaye mencetak satu-satunya gol timnas Senegal dalam kekalahan 1-3 dari timnas Prancis dalam pertandingan yang digelar Selasa malam di Stadion "MetLife" sebagai bagian dari pertandingan pembuka Grup Sembilan turnamen tersebut.

Gol M'Baye, pemain Paris Saint-Germain, tercipta melalui tendangan akurat pada menit kelima tambahan waktu babak kedua.

Menurut situs "Stats Foot" Prancis, M'Baye kini menjadi pemain termuda keempat yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 18 tahun dan 142 hari.

Hanya tiga pemain yang lebih muda dari M'Baye: Pelé dari Brasil (17 tahun dan 239 hari), Manuel Rosas dari Meksiko (18 tahun dan 93 hari), dan Javi dari Spanyol (18 tahun dan 110 hari).