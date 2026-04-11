Dalam video... Pelatih Tunisia menyerang Yassine: Ia bersikap seperti korban dan selalu menyalahkan wasit

Seorang pelatih asal Tunisia mengkritik Matthias Jaissle, pelatih kepala Al-Ahli Jeddah, dengan anggapan bahwa ia sering bersikap seolah-olah menjadi korban dan selalu mengeluh, serta sering menyalahkan wasit, setelah insiden yang terjadi pada pertandingan terakhir melawan Al-Fayha.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu lalu di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang memicu kemarahan Yassele dan mendorongnya untuk berbicara dengan wasit setelah pertandingan berakhir, sebelum akhirnya menyerang wasit tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

Youssef Al-Manaei, mantan pelatih klub Al-Adalah, Abha, dan Al-Ala, mengkritik tindakan Yassine setelah pertandingan, dan menuduhnya menularkan perasaan dirugikan kepada para pemain, dengan anggapan bahwa tindakannya tidak akan membawa manfaat, tetapi justru akan merugikan tim dalam jangka panjang.

Baca juga: Ivan Toni Bukan Pembohong.. Video Baru Ungkap Wasit Pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Baca juga: Video.. Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad mencegah penangguhan Tony dan Galino

Baca juga: Video.. Ahli wasit memprediksi hukuman bersejarah bagi wasit pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Baca juga: Video.. Ahli wasit membebaskan Ivan Tony dari tuduhan berbohong dalam insiden wasit keempat

Al-Manaei mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Dourina Ghair": "Jika Al-Ahli terus memperkeruh suasana, hal itu akan memengaruhi konsentrasi para pemain dan pelatih dalam pertandingan-pertandingan mendatang, karena rasa ketidakadilan yang berlebihan akibat keputusan wasit."

Dia menambahkan: "Kami melihat perilaku Yaisleh saat berbicara dengan wasit dengan nada emosional setelah pertandingan, dan hal ini dapat memengaruhi pertandingan-pertandingan mendatang, jadi manajer teknis dan para pemain harus dijauhkan dari peristiwa-peristiwa tersebut."

Dia melanjutkan: "Al-Ahly berhak menuntut haknya, tetapi tidak boleh menyalahkan wasit atas hasil pertandingan, karena pertandingan berakhir imbang, dan para pemain harus memikirkan pertandingan-pertandingan mendatang, serta menyadari tanggung jawab mereka, tanpa terus-menerus merasa dirugikan."

Dia melanjutkan: "Pembicaraan Yaislah dengan wasit setelah pertandingan tidak ada gunanya, karena tidak akan mengubah keputusan atau mengulang pertandingan, tetapi hanya menyalurkan rasa ketidakadilan kepada para pemain, mengalihkan opini publik dari aspek teknis, dan menempatkan dirinya, para pemain, manajemen, serta suporter dalam posisi sebagai korban."

Dia menyimpulkan: "Dia ingin semua orang merasa bahwa timnya dicurangi dalam pertandingan ini, dan bahwa wasit adalah penyebab hasil tersebut, tetapi semua orang menyaksikan pertandingan itu; Al-Ahli melakukan banyak kesalahan, dan Al-Fayha tidak mencuri kemenangan."