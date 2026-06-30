Dalam video... Pelatih Maroko menjadi sorotan di tengah kegembiraan tim "Singa" atas kemenangan atas Belanda

Di tengah keributan dan air mata, Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, memilih mengikuti kata hatinya daripada akal sehatnya, setelah tim Singa Atlas berhasil mengalahkan Belanda.

Wahbi mengabaikan kamera dan para pemain sejenak, lalu dengan langkah tenang berjalan menuju tribun penonton... di sana keluarganya sedang menunggunya. Momen kemanusiaan itu mencuri perhatian seluruh penonton di Stadion "Monterrey" setelah malam Piala Dunia yang tak terlupakan.

Pertandingan yang berlangsung selama 120 menit itu berakhir imbang 1-1, sehingga Maroko dan Belanda harus menjalani adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dan akhirnya, adu penalti berpihak pada "Singa Hitam", sehingga mereka memastikan tiket ke babak 16 besar di mana Kanada telah menanti mereka—tim yang sebelumnya mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 pada pertandingan pembuka babak tersebut.

Segera setelah peluit akhir dibunyikan, Wahbi tidak berlari menghampiri para pemainnya seperti biasa; ia berbalik dengan tenang, menaiki beberapa anak tangga menuju tribun, untuk memeluk keluarganya dan berbagi momen kebahagiaan yang sangat istimewa bersama mereka. Ciuman, tawa, air mata... Kemudian ia segera kembali ke lapangan untuk melanjutkan perayaan bersama para pahlawannya yang berhasil mengalahkan “Los Molinos”.

Dengan kemenangan ini, Maroko membalas dendam kepada Belanda yang pernah mengalahkannya dalam satu-satunya pertemuan mereka di Piala Dunia pada babak penyisihan grup tahun 1994 di Orlando, dan “Singa” kini akan kembali berhadapan dengan Kanada, lawan yang berhasil mereka kalahkan pada putaran ketiga fase grup Piala Dunia Qatar 2022 dalam perjalanan menuju pencapaian semifinal bersejarah.