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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Pauleta: Kami bangga pada Cristiano Ronaldo... dan senang dia memecahkan rekor saya

C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS

"El Don" memulai perjalanan keenamnya di Piala Dunia

Paolita, legenda sepak bola Portugal, mengungkapkan kebanggaannya terhadap sesama warga negaranya, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, sambil menegaskan betapa senangnya ia melihat Ronaldo mampu memecahkan rekornya bersama tim nasional Portugal.

Paolita sebelumnya merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Portugal dengan 47 gol hingga November 2013, saat Ronaldo memecahkan rekornya, sebelum akhirnya mencapai 143 gol internasional bersama "Brasil Eropa" saat ini.

Paolita mengomentari hal ini dalam wawancara dengan saluran "beIN Sports" dari Qatar, di mana ia mengatakan: "Saya sangat senang dengan apa yang telah saya capai bersama tim nasional Portugal."

Ia menambahkan: “Saya berharap Cristiano Ronaldo bisa mencetak banyak gol. Memang benar dia berhasil memecahkan rekor yang dulu saya banggakan, tetapi dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan dia sangat gemar memecahkan rekor.”

Dia menyimpulkan: “Itulah sebabnya dia berhasil memecahkan rekor saya bersama tim nasional, tetapi saya senang menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah tim nasional Portugal hingga saat ini, dan kami sebagai orang Portugal bangga pada Ronaldo.”

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Ronaldo memulai perjalanan keenamnya di Piala Dunia bersama timnas Portugal, hari Rabu ini, dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo, pada pertandingan pertama Grup 11 yang juga dihuni oleh timnas Uzbekistan dan Kolombia.

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