Dalam video... Para pemain Al-Ittihad Jeddah memberontak terhadap Conceição menjelang perjalanan ke Asia

Pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim Al-Ittihad Jeddah, memicu perpecahan di dalam klub menjelang dimulainya perjalanan tim di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, di tengah adanya ketidakpuasan di kalangan para pemain.

Al-Ittihad akan memulai perjalanannya di babak kualifikasi Elite pada Selasa mendatang, saat menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada babak 16 besar.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Hamidi mengatakan melalui program "Nadina" di saluran "MBC1": "Pada hari kedua Idul Fitri, ada rapat dewan direksi untuk memberhentikan Conceição dari jabatan pelatih Al-Ittihad."

Dia menambahkan: "Orang yang ingin mengambil keputusan ini adalah direktur olahraga Ramon Planes, tetapi presiden klub Fahd Sindi memiliki pendapat lain."

Ia menjelaskan: "Fahd Sindi lebih memilih agar pelatih tetap bertahan, dan memanggil Planes ke pertemuan lain, di mana ia meyakinkannya bahwa memecat pelatih pada saat itu akan menimbulkan masalah di klub."

Dia melanjutkan: "Pada saat itu, muncul beberapa kabar tentang pemecatan Planes, sebelum direktur olahraga mengubah pendiriannya mengenai pemecatan pelatih pada waktu itu."

Al-Hamidi juga mengungkap kisah menarik di balik layar yang terjadi setelah kekalahan Al-Ittihad dari Neom dengan skor 3-4, Rabu lalu, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Dia menyimpulkan: "Setelah kekalahan dari Neom, Consesao berbicara dengan para pemain dengan sangat keras, dan mereka menunjukkan ketidaksetujuan terhadap gayanya, merasa sangat kesal, lalu mendatangi manajemen, dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan di bawah kepemimpinannya."

Al-Ittihad mengalami kesulitan besar di bawah kepemimpinan Consesao sejak ia mengambil alih jabatan pelatih kepala menggantikan pelatih asal Prancis Laurent Blanc pada Oktober lalu. Dalam 33 pertandingan yang dipimpinnya, tim ini meraih 17 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 9 kekalahan.