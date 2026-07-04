Dalam video... Ounahi mencetak rekor tak tertandingi bagi Maroko dengan mencetak gol ke gawang Kanada

Tim nasional Maroko mencatatkan dua rekor bersejarah, setelah unggul atas Kanada berkat gol yang dicetak oleh Ezzedine Ounahi pada menit ke-50, berkat umpan terobosan dari Achraf Hakimi, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam ini di Stadion Houston, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan umpan tersebut, Ashraf Hakimi menambah jumlah assistnya menjadi 3 dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor Maroko yang sebelumnya dipegang oleh Al-Tahir Al-Khalaj.





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Selain itu, gol Onahi juga memberikan rekor tak tertandingi bagi timnas Maroko, di mana enam pemain berbeda telah mencetak gol untuk "Singa Atlas" di edisi Piala Dunia kali ini, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Maroko di turnamen tersebut.

Perlu diingat bahwa Singa Atlas lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul hasil imbang (1-1), di babak 32 besar, sementara Kanada menyingkirkan Afrika Selatan di menit-menit akhir (1-0).



