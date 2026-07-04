Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Ounahi mencetak rekor tak tertandingi bagi Maroko dengan mencetak gol ke gawang Kanada

A. Hakimi
A. Ounahi
Canada vs Morocco
Canada
Morocco
World Cup
Maroko
Kanada
AS

Maroko mengejutkan Kanada di awal babak kedua

Tim nasional Maroko mencatatkan dua rekor bersejarah, setelah unggul atas Kanada berkat gol yang dicetak oleh Ezzedine Ounahi pada menit ke-50, berkat umpan terobosan dari Achraf Hakimi, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam ini di Stadion Houston, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan umpan tersebut, Ashraf Hakimi menambah jumlah assistnya menjadi 3 dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor Maroko yang sebelumnya dipegang oleh Al-Tahir Al-Khalaj.


Baca juga

Hossam Hassan Bergabung dalam Daftar Tiga Besar Bersejarah Bersama Wahbi dan El-Rakraki

Inggris Mengandalkan Viagra Saat Melawan Meksiko

Selain itu, gol Onahi juga memberikan rekor tak tertandingi bagi timnas Maroko, di mana enam pemain berbeda telah mencetak gol untuk "Singa Atlas" di edisi Piala Dunia kali ini, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Maroko di turnamen tersebut.

Perlu diingat bahwa Singa Atlas lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul hasil imbang (1-1), di babak 32 besar, sementara Kanada menyingkirkan Afrika Selatan di menit-menit akhir (1-0).


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google