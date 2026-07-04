Dalam video... Onahi: Inilah yang terjadi saat jeda babak untuk mematahkan perlawanan Kanada

Ezzedine Ounahi, bintang tim nasional Maroko, mengungkapkan kebahagiaannya setelah turut andil dalam lolosnya Tim Singa Atlas ke perempat final Piala Dunia 2026.

Maroko berhasil memastikan tiket ke babak delapan besar setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Kanada dengan skor 3-0, berkat dua gol dari Onahi dan satu gol dari Sofyan Rahimi.

“Saya sangat senang karena berhasil mencetak gol hari ini, ini bukanlah hal yang mudah bagi kami,” kata Ounahi dalam wawancara dengan jaringan saluran beIN Sports.

Ia menambahkan, “Timnas Kanada berusaha menyulitkan kami, terutama di babak pertama, tetapi alhamdulillah kami menemukan solusinya.”

Ia melanjutkan, “Pertandingan ini akan membuat kami semakin matang dan berkembang; ini adalah pertandingan yang menunjukkan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di turnamen ini, dan alhamdulillah, yang terpenting adalah lolos.”

Onahi menjelaskan, “Apa pesan pelatih saat jeda babak? Kami berusaha mencari solusi di babak kedua, dan kami memiliki staf yang bekerja keras. Kami merasa telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan kami senang bisa lolos.”

Dalam pernyataan lain yang dipublikasikan oleh surat kabar “Hesport” melalui akun Instagram-nya, Onahi mengatakan, “Selama jeda babak, kami berdiskusi bersama sebagai para pemain dan berusaha mencari solusi untuk mengubah arah pertandingan.”

Ia menekankan, “Kami memiliki staf teknis yang luar biasa yang bekerja keras dan tahu persis apa yang dilakukannya, serta kami memiliki kelompok pemain istimewa yang siap berjuang dan memberikan segalanya di lapangan.”

Ia menambahkan, “Dalam turnamen seperti Piala Dunia, tidak ada pertandingan yang mudah atau tim yang lemah. Terkadang ada yang mengira segalanya akan berjalan mulus atau bahwa lolos ke babak selanjutnya sudah pasti, namun kenyataannya membuktikan bahwa setiap pertandingan membutuhkan konsentrasi dan usaha ekstra.”

Dia menutup, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Raja atas dukungan dan bantuannya yang tak henti-hentinya kepada kami, serta nasihat dan arahan-arahan yang selalu mendorong kami untuk terus maju. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Maroko.”