Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, mendapat provokasi selama pertandingan melawan Al Taawoun di Liga Roshn Arab Saudi, terkait mendiang sahabatnya Diogo Jota.

Al Hilal menang atas Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di markas Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Aziz Al Dahmashi mengunggah cuplikan video melalui akun pribadinya di situs "X", yang memperlihatkan cekcok antara Ruben Neves dan sejumlah suporter Al Taawoun selama jalannya pertandingan.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Cekcok itu terjadi karena sebagian suporter meneriakkan nama Jota, hal yang membuat gelandang Portugal itu marah, ketika ia menunjuk ke arah langit sambil berkata: "Allah melihat kalian".

Neves memiliki hubungan erat dengan Diogo Jota, mendiang bintang Liverpool, sebelum Jota tewas dalam kecelakaan mobil yang tragis di kawasan Cernadilla, Spanyol, pada bulan Juli tahun lalu.

Gelandang Al Hilal itu telah mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas kepergian mantan rekan setimnya dalam lebih dari satu kesempatan, terutama karena ia menjalin persahabatan pribadi yang erat dengannya di klub Porto dan Wolverhampton, selain di timnas Portugal.