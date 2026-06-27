Nawaf Bushel, bek tim nasional Arab Saudi, menolak anggapan bahwa "Al-Akhdar" telah gagal, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi setelah pertandingan, Bushel mengatakan: "Ini adalah takdir, kami telah berusaha memberikan yang terbaik dan bahkan lebih, tetapi pada akhirnya ini sudah ditakdirkan."

Ia menambahkan: “Tentu saja tersingkir dari turnamen ini bukanlah hal yang baik, tetapi ini sudah ditakdirkan, dan kami akan berusaha menebusnya di masa mendatang.”

Dia menyimpulkan: “Dalam sepak bola tidak ada yang namanya kegagalan, melainkan kemenangan dan kekalahan. Kami telah berusaha dan berjuang, tetapi inilah takdir. Ini sama sekali bukan kegagalan. Memang benar bahwa ambisi kami bukan sekadar ikut serta, tetapi ini adalah takdir, dan kami akan berusaha untuk membuat para pendukung kami bahagia di turnamen-turnamen mendatang.”

Perlu dicatat bahwa ini adalah keenam kalinya secara berturut-turut tim nasional Saudi gagal lolos ke babak kedua Piala Dunia, sementara satu-satunya keberhasilan terjadi pada partisipasi pertama mereka pada tahun 1994.



