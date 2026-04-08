Dalam video... Mutaib Al-Harbi berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Salem Al-Dossari

Dalam awal pertandingan yang sangat seru, belum genap sepuluh menit sejak peluit kick-off dibunyikan, Al-Hilal berhasil menguasai permainan sejak awal dan mencetak dua gol berturut-turut untuk unggul telak atas tamunya, Al-Khaloud.

Tim Al-Khaloud bertandang ke markas Al-Hilal di Stadion "Al-Mamlakah Arena", dalam laga putaran ke-29 Liga Saudi.

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat, di mana Salem Al-Dossari membuang peluang emas untuk membawa Al-Hilal unggul pada menit kedua, setelah tendangannya melebar jauh dari gawang kiper Juan Cuzani.

Namun, respons yang menentukan segera datang, saat Muteb Al-Harbi berhasil mencetak gol pertama Al-Hilal pada menit ketujuh, memanfaatkan umpan matang dari Sergej Milinković-Savić.

Al-Hilal tidak memberi banyak waktu bagi tamunya, karena penyerang Prancis Karim Benzema menambah gol kedua hanya dua menit setelah gol Al-Harbi, sehingga skor menjadi 2-0 untuk tuan rumah dalam sepuluh menit pertama pertandingan.

Sementara itu, penyerang Prancis tersebut mencetak gol ketiga pada menit ke-31, melalui tendangan penalti.