José Mourinho, pelatih Real Madrid, memicu persaingan khusus di antara para jurnalis yang hadir dalam konferensi pers pertamanya setelah kembali ke klub Los Blancos dalam periode keduanya.

Real Madrid bersiap membuka musimnya dengan menghadapi Espanyol besok, Sabtu, dalam pekan kedua Liga Spanyol, setelah laganya melawan Real Sociedad pada pekan pertama ditunda.

Ini akan menjadi pertandingan resmi pertama pelatih asal Portugal itu dalam periode keduanya bersama klub Los Blancos, setelah menjalani sejumlah pertandingan persiapan pada musim panas ini sebagai persiapan menyambut musim baru.

Salah satu jurnalis dalam konferensi pers menanyakan apakah Mourinho sudah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkannya saat menghadapi Espanyol, dan apakah ia telah memberitahu sebagian pemain mengenai posisi mereka dalam susunan tersebut.

Namun jawaban Mourinho datang secara mengejutkan, di mana ia berkata sambil tertawa sebagaimana dikutip surat kabar "AS", "Kita akan lihat siapa di antara kalian yang memiliki sumber lebih kuat untuk mendapatkan susunan pemain sebelum diumumkan."

Ia menambahkan, "Para pemain sudah tahu siapa yang akan bermain besok, saya bukan tipe pelatih yang menyembunyikan informasi."

Ia melanjutkan, "Saya tidak akan mengungkapkan susunan pemain itu sendiri, tetapi mungkin setelah beberapa jam kalian akan bisa mendapatkan informasinya."

Di luar soal susunan pemain, Mourinho menjawab banyak pertanyaan dari para jurnalis dalam konferensi pers resmi pertamanya.

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