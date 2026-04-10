Dalam video... Mohamed Salah menyelamatkan musimnya yang sulit dengan "aksi ajaib"

Mohamed Salah, bintang Liverpool, meraih penghargaan individu pertamanya musim ini bersama The Reds, setelah dinobatkan sebagai pencetak Gol Terbaik Bulan Maret lalu.

Penghargaan ini datang di saat Salah mengalami penurunan yang signifikan dalam catatan golnya musim ini, di mana ia hanya mencetak lima gol di Liga Premier Inggris, tiga gol di Liga Champions, dan dua gol di Piala FA.

Gol indah Salah—yang tercipta melalui tendangan melengkung yang apik ke gawang Galatasaray—mendapatkan suara terbanyak dari para penggemar di situs resmi Liverpool (Liverpoolfc.com), mengungguli gol indah Dominik Szoboszlai dari tendangan bebas melawan Tottenham Hotspur.

Gol ini memiliki arti khusus, karena dicetak oleh Salah dari tepi kotak penalti dengan tendangan luar kaki di Stadion Anfield, sehingga ia menjadi pemain Afrika pertama dalam sejarah yang mencapai angka 50 gol di Liga Champions.

Gol pembuka Soboslai di babak pertama pertandingan yang sama (yang berakhir dengan kemenangan Liverpool 4-0 atas Galatasaray) menempati posisi ketiga, sementara gol lain Salah dengan tendangan dari luar kotak penalti melawan Wolverhampton berada di posisi keempat, dan gol tunggal yang luar biasa dari Sere Holland bersama tim wanita Liverpool melawan Everton di posisi kelima.