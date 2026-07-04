Dalam video... Messi menanggapi dengan sinis rumor hubungannya dengan seorang jurnalis wanita asal Argentina

Bintang Argentina Lionel Messi kembali mengangkat kontroversi seputar jurnalis Argentina Sofia Martinez ke permukaan, setelah ia melontarkan komentar sarkastis kepadanya menyusul kemenangan dramatis timnas negaranya atas Cape Verde dengan skor 3-2, yang memastikan lolosnya mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan usai, Messi menuju area media untuk berbicara dengan para jurnalis, sebelum akhirnya bertemu dengan Sofia Martínez. Ia pun menyapanya dengan senyuman sambil berkata, “Lalu mereka bilang aku tidak menyapamu, atau aku melihatmu atau tidak melihatmu… Kalau aku melihatmu, mereka bilang, ‘Kenapa kamu melihatnya?’ Kalau aku menyapamu, mereka bilang, ‘Kenapa kamu menyapanya?’”

Menurut surat kabar Argentina “La Nación”, pernyataan kapten timnas Argentina itu merupakan sindiran terhadap rumor yang beredar dalam beberapa tahun terakhir mengenai hubungan pribadinya dengan jurnalis tersebut, yang kembali mencuat selama Piala Dunia 2026.

Martínez segera mengalihkan pembicaraan ke pertandingan, sambil berkata: “Mari kita bicara tentang hal yang kita sukai, yaitu pekerjaan kita,” sebelum mengucapkan terima kasih kepada Messi atas sikapnya, sambil menambahkan: “Terima kasih, saya sangat menghargainya.”

Kemudian, jurnalis tersebut mengomentari kejadian tersebut, menegaskan bahwa pernyataan Messi dimaksudkan untuk mengakhiri rumor tersebut, dan berkata: “Ini hanyalah kebisingan yang muncul dari waktu ke waktu tanpa arti apa pun. Dia tidak perlu menjelaskan apa pun, tetapi dia melakukannya untuk menegaskan bahwa tidak ada masalah apa pun.”

Messi bersama tim nasional Argentina sedang bersiap untuk menghadapi tim nasional Mesir pada Selasa mendatang di babak 16 besar.

Rumor yang bermula di Piala Dunia Qatar

Awal mula kisah ini bermula pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika Martinez mewawancarai Messi setelah Argentina lolos ke final dengan mengalahkan Kroasia, di mana tatapan kapten “Tango” selama wawancara tersebut memicu reaksi luas di media sosial.

Selama wawancara tersebut, jurnalis itu menyampaikan pesan yang menyentuh kepada Messi, di mana ia mengatakan bahwa Messi “telah menyentuh hati setiap warga Argentina,” sementara sang pemain hanya menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Adegan tersebut menyebar luas dan memicu gelombang spekulasi mengenai adanya ketertarikan pribadi di antara keduanya.

Namun, Martínez telah membantah tuduhan tersebut lebih dari sekali, menegaskan bahwa apa yang terjadi telah disalahartikan. Dalam pernyataan sebelumnya, ia mengatakan merasa “diejek” karena harus membantah rumor yang tidak berdasar.

Rumor Baru di Piala Dunia 2026

Selama beberapa pekan terakhir, kisah ini kembali menjadi sorotan setelah beredar laporan yang belum terkonfirmasi mengenai dugaan adanya “larangan” bagi para pemain timnas Argentina untuk melakukan wawancara dengan Martínez, dengan dalih bahwa istri Messi, Antonella Rocuzzo, tidak nyaman dengan beberapa perilaku jurnalis tersebut.

Namun, narasi tersebut kemudian dibantah, dan Martínez mengungkapkan bahwa Rocuzzo telah menghubunginya secara pribadi sebelumnya untuk menenangkannya, serta mengirimkan pesan yang berbunyi: “Jangan khawatir… jangan hiraukan omongan orang-orang.”

Tampaknya komentar terakhir Messi tersebut merupakan bentuk sindiran terhadap rumor-rumor tersebut, sekaligus menegaskan dengan caranya sendiri bahwa apa yang beredar selama beberapa tahun terakhir tidak didasarkan pada fakta apa pun.