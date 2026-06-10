Kiper Al-Ahly asal Senegal, Edouard Mendy, memuji tim nasional Arab Saudi, sambil berharap tidak akan bertemu lagi dengan mereka di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah pertandingan persahabatan mereka dini hari Rabu ini.

Timnas Saudi bermain imbang tanpa gol dengan timnas Senegal, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, dini hari Rabu ini, dalam pertandingan persahabatan ketiga dan terakhir mereka sebelum dimulainya putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Mendy mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1" setelah pertandingan: "Ini adalah pertandingan yang sangat bagus di akhir kamp persiapan kami, dan hasil imbang ini bagus bagi kami."

Dia menambahkan: "Kami menghadapi tim yang sangat kuat, dan kami tahu mereka memiliki pelatih baru dan visi baru. Mereka menyulitkan kami, dan mereka sangat baik dalam menguasai bola. Mereka bisa saja mencetak dua atau tiga gol di babak pertama."

Dia melanjutkan: "Tim nasional Saudi adalah tim yang bagus, dan saya katakan kepada mereka bahwa jika mereka percaya diri, mereka bisa tampil sangat baik di turnamen ini, jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, dan saya berharap kami tidak bertemu mereka di turnamen ini."

Dia menyimpulkan: "Saya memiliki beberapa rekan di tim nasional Saudi, dan mereka memiliki semua potensi untuk melangkah jauh di turnamen ini, dan saya mengatakan hal ini dengan tulus."

Perlu diingat bahwa timnas Saudi Arabia akan berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya, di mana mereka berada di Grup H bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi timnas Amerika Latin pada dini hari Selasa mendatang.

Di sisi lain, tim nasional Senegal akan bertanding di Grup 9 Piala Dunia, bersama tim nasional Prancis, Norwegia, dan Irak, dan pertandingan pertamanya akan melawan "Les Bleus" pada Selasa mendatang.