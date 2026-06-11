Dalam video... Mbappé: Pelatihan Deschamps untuk Italia "sungguh memalukan"

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, mengatakan bahwa cara terbaik untuk memberi penghormatan kepada pelatih Didier Deschamps sebelum ia meninggalkan Les Bleus adalah dengan meraih kemenangan.

Mbappé menambahkan dalam wawancara dengan saluran M6 Info, "Deschamps menyukai kemenangan, jadi kami akan berusaha agar dia mendapatkan akhir yang terbaik dalam turnamen Piala Dunia terakhirnya."

Dia melanjutkan sambil bercanda, "Kami berharap ini menjadi edisi terakhirnya di Piala Dunia, karena saya berharap dia tidak kembali melatih tim atau tim nasional lain."

Dia menimpali sambil tertawa, "Saya melihat mereka mengatakan dia mungkin akan melatih timnas Italia atau semacamnya, itu akan menjadi hal yang buruk."

Pembawa acara pun menyela dengan berkata, "Sedangkan saya membaca bahwa dia akan melatih Argentina," dan Mbappé menjawab, "Tidak, tidak... itu omong kosong."

Mbappé menambahkan, "Kami baik-baik saja di sini, jangan coba-coba membalikkan keadaan dan membuat kami bingung, ini bukan waktu yang tepat."

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