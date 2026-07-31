Timnas Maroko meraih kemenangan dramatis atas Aljazair dengan skor 1-0, Kamis malam, dalam laga Piala Afrika Wanita yang saat ini berlangsung di Maroko.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit ke-84 ketika pemain Maroko Sanaa Messoudi berhasil mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, Maroko mengumpulkan 6 poin dan memuncaki Grup A, sementara perolehan poin Aljazair tertahan di angka 3 poin di posisi kedua.

Timnas Aljazair unggul selisih gol atas Senegal yang menempati peringkat ketiga, sedangkan Kenya berada di dasar Grup A tanpa poin.

Sebelumnya, Timnas Maroko mengawali perjalanan mereka di Piala Afrika Wanita dengan kemenangan besar 4-0 atas Kenya, sementara Aljazair mengalahkan Senegal dengan skor 2-0.

Perlu dicatat bahwa Timnas Wanita Maroko menjadi runner-up pada edisi Piala Afrika sebelumnya, setelah kalah 2-3 dari Nigeria.