Dalam video... Mantan pemain Saudi: Timnas Maroko mampu menjuarai Piala Dunia

Seorang mantan pemain Saudi memuji tim nasional Maroko, dengan menilai bahwa tim tersebut mampu lolos ke final pada edisi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko menampilkan performa yang mengesankan pada dua pertandingan pertama di Piala Dunia, di mana mereka bermain imbang 1-1 dengan Brasil, sebelum mengalahkan Skotlandia 1-0, sehingga menempati posisi kedua di Grup C dengan selisih gol di belakang "Para Penari Samba".

Ahmed Al-Harbi, mantan pemain Al-Hilal, mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Pertandingan melawan Haiti sangat penting bagi timnas Maroko, demi meraih tujuh poin di Piala Dunia dan memuncaki grup.”

"Singa Atlas" akan berhadapan dengan timnas Haiti pada dini hari Kamis, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia, pada waktu yang sama ketika timnas Brasil bertanding melawan Skotlandia.

Al-Harbi menambahkan: “Semua orang mengharapkan Maroko menampilkan performa seperti di Piala Dunia Qatar (2022) atau bahkan lebih baik, jadi tidak boleh imbang melawan Haiti, karena hal itu akan menurunkan semangat tim.”

Ia melanjutkan: “Saya yakin pelatih (Mohamed) Wahbi mempertimbangkan dua hal: memberi istirahat kepada para pemain, dan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk turun sejak awal. Ini adalah pertandingan penting untuk membuktikan bahwa timnas Maroko mampu melaju jauh.”

Dia menyimpulkan: “Saya melihat Maroko mampu, mengapa tidak bisa mencapai final dan memenangkan Piala Dunia? Memang hal itu tampak sulit, tetapi justru hal itulah yang memberi kita harapan.”

Timnas Maroko merupakan pencetak prestasi terbesar di dunia Arab dan Afrika, ketika berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum dikalahkan oleh Prancis, lalu Kroasia, sehingga finis di peringkat keempat.