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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Mantan pemain Mesir mengolok-olok Mohamed Hani: Dia bisa saja menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia!

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
M. Hany
Argentina
Mesir
AS

Bek kanan mencatatkan rekor negatif di Piala Dunia

Seorang mantan pemain Mesir mengolok-olok Mohamed Hani, bek Al-Ahly dan tim nasional Mesir, setelah kesalahan yang dilakukannya saat menghadapi Australia di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Jumat kemarin, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti di babak 32 besar, menyusul hasil imbang 1-1 pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu.

Satu-satunya gol Australia tercipta melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Mohamed Hani, yang menjadi gol bunuh diri keduanya di Piala Dunia edisi ini, setelah sebelumnya melakukan hal serupa dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Belgia pada putaran pertama fase grup.

Hal ini memicu kekesalan Adel Abdelrahman, mantan bintang sepak bola Mesir, saat ia berbicara dalam program “Dourina Ghir” di saluran “Al-Saudiya”, setelah pertandingan berakhir.

Abdulrahman berkomentar dengan nada sarkastis, “Mohamed Hani perlu diawasi (oleh timnas Mesir), karena dia bisa saja menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia setelah mencetak dua gol sejauh ini.”

World Cup
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Argentina
ARG
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Perlu dicatat bahwa Mohamed Hani menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu edisi turnamen, setelah pemain Bulgaria Ivan Fustov melakukan hal yang sama dalam pertandingan melawan Hongaria dan Portugal pada edisi 1966.

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