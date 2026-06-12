Mantan bintang sepak bola Yordania itu memprediksi tim nasional Maroko akan menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko akan berlaga di Piala Dunia 2026 kurang dari 4 tahun setelah pencapaian bersejarahnya di Piala Dunia 2022, ketika mereka menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, sebelum akhirnya menempati posisi keempat.

Raafat Ali, mantan bintang sepak bola Yordania, mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Jika saya terpaksa memilih juara Piala Dunia 2026, itu akan menjadi tim Arab, dan itu adalah tim nasional Maroko."

Dia menambahkan: "Yang terpenting adalah mewakili dan membanggakan orang Arab, serta agar tim atau pemain mana pun berhasil membuat orang Arab bahagia, dan saya berharap timnas Maroko memenangkan Piala Dunia."

Mantan bintang sepak bola Yordania itu juga memprediksi bahwa tim nasional Norwegia akan menjadi kejutan di turnamen ini, sementara tim nasional Portugal akan menjadi tim besar yang mengecewakan para penggemarnya di Piala Dunia menurut prediksinya.

Perlu dicatat bahwa Piala Dunia 2026 akan menyaksikan partisipasi 8 tim Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah jumlah tim peserta ditingkatkan dari 32 menjadi 48.