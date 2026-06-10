Dalam video... Mantan bintang Saudi: Saya membuat Zidane kehilangan gelar Pemain Terbaik Piala Dunia!

Fouad Anwar, mantan bintang sepak bola Saudi, menegaskan bahwa ia pernah menghalangi legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Piala Dunia pada masa lalu.

Tim nasional Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia 1998 pada babak penyisihan grup, setelah menempati posisi terbawah Grup C dengan hanya satu poin, hasil dari satu hasil imbang dan dua kekalahan, di mana kekalahan kedua terjadi saat melawan Prancis dengan skor 4-0 pada pertandingan kedua.

Meskipun mengalami kekalahan telak dari tuan rumah, tim nasional Saudi berhasil membuat Zidane diusir dari lapangan pada babak kedua pertandingan, akibat tekel keras terhadap pemainnya, Fouad Anwar.

Anwar mengatakan dalam wawancara dengan saluran olahraga Saudi: "Saya tidak berharap Zidane diusir di hadapan kami, dan saya berharap kartu merah itu diberikan kepada pemain Prancis lainnya, karena kami juga kehilangan salah satu pemain kami."

Dia menambahkan: "Zidane adalah pemain yang hebat, tapi dia malang, dia tidak memenangkan penghargaan pemain terbaik di turnamen ini karena saya, tepatnya karena kartu merah itu."

Mengenai alasan kartu merah tersebut, ia mengatakan: "Pelatih tim nasional Saudi memberi saya instruksi untuk mengawasi Zidane begitu ia melewati garis tengah lapangan, dan membuat saya bertanggung jawab atasnya ke mana pun ia pergi. Saya mengikuti instruksi tersebut secara harfiah, dan hal itulah yang membuatnya marah."

Perlu diingat bahwa Ronaldo lah yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia 1998, meskipun Brasil kalah di final melawan Prancis dengan skor 3-0.