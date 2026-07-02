Dalam video... Mantan bintang Mesir mengejutkan Maroko: Saya memperkirakan Kanada yang "menakutkan" akan lolos

Hossam Hassan, mantan pemain tim nasional Mesir, memprediksi Kanada akan lolos ke perempat final Piala Dunia, dengan mengalahkan Maroko.

Hossam mengatakan, saat menjadi tamu di acara ON TARGET di saluran ON Sport, “Saya berharap Maroko lolos, tetapi Kanada adalah tim yang sangat kuat.”

Dia menambahkan, “Timnas Kanada sangat menakutkan, dan belum ada yang merasakannya hingga saat ini di Piala Dunia.”

Ia melanjutkan, “Tentu saja tim Kanada akan kesulitan menghadapi Maroko, tetapi pertandingan ini sama sekali tidak mudah.”

Ia menyoroti, “Timnas Maroko telah mengatasi rasa gugup saat menghadapi pertandingan besar, berkat kualitas para pemainnya yang berkarier di benua Eropa.”

Ia juga mengatakan, “Saya juga memperkirakan Brasil akan lolos dengan mengalahkan Norwegia, serta Swiss akan lolos dengan mengalahkan Aljazair.”

Dia menyimpulkan, “Bagi saya, timnas Prancis adalah kandidat utama untuk merebut gelar Piala Dunia.”