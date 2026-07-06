Dalam video... Mantan bintang Al-Hilal: Saya memperkirakan Maroko akan menang... dan satu-satunya syarat agar Mesir lolos

Pemain asal Libya, Tarek Al-Tayeb, mantan bintang Al-Hilal asal Arab Saudi, memprediksi Maroko akan lolos ke semifinal Piala Dunia dengan mengalahkan Prancis.

Maroko sedang bersiap untuk menghadapi Prancis pada Kamis mendatang di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Al-Tayeb mengatakan, saat menjadi tamu di program "Dari Kairo" di saluran ON Sport, "Saya optimis Maroko akan mengalahkan Prancis di babak delapan besar."

Ia menambahkan, “Gaya permainan Maroko mirip dengan Prancis, baik dalam hal permainan terbuka maupun kualitas para pemainnya, namun Les Bleus lebih unggul dalam hal kedalaman skuad.”

Ia melanjutkan, “Maroko telah menyingkirkan Spanyol dan Portugal di Piala Dunia 2022, dan pada edisi ini mampu mengungguli Prancis, yang menjadi favorit utama untuk merebut Piala Dunia.”

Ia menyoroti, “Saya memperkirakan Sufyan Rahimi akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Prancis, karena ia lebih siap daripada rekan setimnya, Ayoub El Kaabi.”

Mengenai pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar, ia berkomentar, “Secara teori, timnas Argentina lebih berpeluang lolos.”

Dia menambahkan, “Namun, jika pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti, timnas Mesir akan berhasil lolos berkat penampilan gemilang kipernya, Mustafa Shubair.”