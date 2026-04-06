Dalam video... Mantan bek Barcelona berhadapan dengan Mbappé: Satu kesalahan dariku versus 10 kesalahan darimu

Dalam pernyataan yang memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola Prancis, Samuel Umtiti, mantan bek Barcelona, dengan tegas menolak pernyataan yang baru-baru ini dilontarkan oleh rekan senegaranya, Kylian Mbappé, bintang Real Madrid.

Mbappé sebelumnya mengangkat topik ini dalam wawancara bersama Achraf Hakimi, di mana ia menganggap posisi bek sebagai salah satu posisi termudah dalam sepak bola. Ia mengatakan bahwa tim bisa menang tanpa penyerang, tanpa bek, bahkan tanpa kiper, namun "tanpa lini tengah yang kuat, tim tidak akan memiliki keseimbangan".

Mengenai tingkat kesulitan posisi pemain yang disebutkan Mbappé, Umtiti menegaskan bahwa posisi bek di lapangan sama sekali tidak "mudah" seperti yang dibayangkan sebagian orang.

Omtiti mengatakan, dalam program "L’After Foot" di saluran RMC: "Saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu, Kylian tahu betul hal itu, saya pikir saya akan membicarakannya dengannya!".

Umtiti menanggapi dengan nada defensif yang tegas, mengatakan: "Itulah yang sering dikatakan para penyerang. Di lini belakang, situasinya sangat berbeda. Jika Anda membuat satu kesalahan, Anda langsung membayar harganya, jadi posisi ini tidak selalu lebih mudah."

Bek mantan Barcelona dan timnas Prancis, yang meraih gelar Piala Dunia 2018 bersama Mbappé, menambahkan: "Memang benar bermain dengan tiga bek memberi Anda rasa aman yang lebih besar, tapi pada akhirnya Anda tetap seorang bek. Jika kalah dalam duel satu lawan satu, Anda tahu penyerang bisa langsung berlari ke gawang dan pertandingan berakhir."

Umtiti mengakui bahwa bek berlari lebih sedikit dibandingkan penyerang, namun ia menekankan aspek psikologis dan mental yang sulit dari posisi tersebut, menjelaskan: "Ketika kamu menyelesaikan pertandingan sebagai bek, kamu akan merasa pusing, karena kamu harus jauh lebih fokus daripada penyerang yang bisa melakukan sepuluh kesalahan tanpa itu berdampak besar."

Umtiti mengakhiri pembicaraannya dengan ajakan untuk menghormati semua posisi, sambil berkata: "Saya tidak berpikir kita harus mengatakan bahwa satu posisi lebih mudah daripada yang lain, semua posisi sangat penting."