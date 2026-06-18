Dalam video... Mandesh menanggapi kritik dari Uruguay... dan menyatakan: Tujuan kami adalah mengalahkan Spanyol

Sultan Mandash, pemain tim nasional Arab Saudi, menanggapi kritik yang ditujukan kepada para pemain "Al-Akhdar" setelah hasil imbang melawan Uruguay pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, dalam pertandingan yang berlangsung dini hari Selasa lalu di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Timnas Saudi mendapat kritik tajam karena kelemahan pertahanan di babak kedua, hingga akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan, padahal sebelumnya mereka sempat unggul 1-0 di babak pertama.

Mendash mengomentari hal ini dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi, di mana ia mengatakan: "Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami bermain melawan tim besar, dan satu poin lebih baik daripada tidak sama sekali. Masih ada dua pertandingan tersisa, dan kami berharap bisa lolos ke babak berikutnya."

Ia menambahkan: “Kami siap. Kami telah belajar dari pertandingan sebelumnya. Ambisi kami adalah lolos dan memenangkan dua pertandingan tersisa demi membahagiakan para pendukung.”

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada Minggu mendatang, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Perlu dicatat bahwa semua tim di Grup 8 memiliki satu poin, setelah tim nasional Saudi imbang 1-1 dengan Uruguay, dan Spanyol imbang tanpa gol dengan Cape Verde.