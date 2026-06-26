Dalam video... Majer: Timnas Tunisia tidak kalah dari Mesir, Maroko, dan Aljazair... dan tidak takut pada Belanda

Rabah Madjer, legenda sepak bola Aljazair, membela tim nasional Tunisia, meskipun tim tersebut mengalami hasil yang kurang memuaskan di Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa tim tersebut tidak berbeda dengan tim nasional Mesir, Maroko, dan Aljazair.

Timnas Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup, setelah menempati posisi terbawah di grupnya tanpa mengumpulkan satu poin pun, menyusul tiga kekalahan telak dari timnas Swedia (5-1), Jepang (4-0), dan Belanda (3-1).

Dalam pernyataannya kepada program “Nadina” di saluran “MBC 1”, Majer mengatakan, “Saya tetap pada pendapat saya, timnas Tunisia adalah tim yang bagus, memiliki potensi besar, sama halnya dengan timnas Aljazair, Maroko, dan Mesir.”

Ia menambahkan: “Namun, mereka sedang mengalami krisis. Krisis ini tidak dimulai di Piala Dunia, melainkan setelah kekalahan 1-5 dalam laga persahabatan melawan Belgia, yang memicu pertanyaan-pertanyaan seputar timnas Tunisia.”

Ia menambahkan: “Timnas Tunisia kalah dari timnas Belanda. Meskipun Belanda adalah tim yang patut dihormati, timnas Tunisia sebenarnya mampu bersaing dengannya, terbukti timnas Aljazair berhasil mengalahkannya dalam laga persahabatan dengan skor 1-0 di Rotterdam.”

Dia menyimpulkan: “Timnas Belanda bukanlah tim yang harus ditakuti dalam pertandingan ini, tetapi timnas Tunisia melakukan banyak kesalahan di lapangan.”

Perlu diingat bahwa timnas Belanda akan menjadi lawan Maroko berikutnya di Piala Dunia 2026, di mana keduanya akan bertanding pada dini hari Selasa mendatang, di babak 32 besar.