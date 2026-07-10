Dalam video... Majer: Timnas Maroko lolos dari Belanda berkat keberuntungan... dan kalah dari Prancis karena rasa takut

Rabah Madjer, legenda sepak bola Aljazair, mengkritik gaya permainan tim nasional Maroko saat menghadapi Prancis di Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa mereka kalah dalam pertandingan tersebut karena takut pada "Les Bleus".

Timnas Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak perempat final, setelah kalah dari Prancis dengan skor 0-2, Kamis kemarin.

Majar mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Rasa takutlah yang membuat timnas Maroko mundur ke belakang, dan ketika saya melihat cara mereka memulai pertandingan, saya bilang itu awal yang buruk.”

Ia menambahkan: “Ketika memulai pertandingan dengan gaya bertahan, Anda memberi sinyal kepada timnas Prancis bahwa Anda takut pada mereka, dan hal itu memberi kesempatan kepada Prancis untuk menguasai permainan, menyerang, dan mencari gol, yang akhirnya mereka temukan di babak kedua.”

Ia melanjutkan: “Timnas Maroko seharusnya tidak takut, dan harus menunjukkan karakternya dalam pertandingan, serta bermain seperti saat melawan Belanda dan Brasil, sambil mengakui kekuatan timnas Prancis, yang memang merupakan favorit utama untuk lolos.”

Ia melanjutkan: “Timnas Maroko baru mulai bergerak pada babak kedua, setelah timnas Prancis menguasai pertandingan dan mencetak dua gol, terutama karena mereka memiliki dua skuad: satu tim inti dan tim cadangan yang lebih kuat darinya.”

Legenda sepak bola Aljazair itu juga menolak mengakui keunggulan timnas Maroko di kawasan Arab karena strategi yang mereka terapkan, dengan menganggap bahwa mereka lolos dari timnas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia melalui adu penalti yang bergantung pada keberuntungan.

Ia menambahkan: “Seandainya timnas Maroko kalah dari Belanda, kita tidak akan mengatakan hal itu sekarang, tetapi mereka berhasil lolos melalui adu penalti.”

Pernyataan Majer tersebut memicu kemarahan Rachid Taoussi dan Radhi Jaidi, bintang sepak bola Maroko dan Tunisia masing-masing, yang menegaskan keunggulan besar timnas Maroko, terutama dalam hal perencanaan dan strategi.