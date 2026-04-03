Dalam video.. Lekjaa sambil tertawa: Maroko akan bersaing dengan Prancis untuk posisi teratas peringkat “FIFA”

Pejabat Maroko menaikkan standar ambisi “Singa Atlas” menjelang Piala Dunia 2026

Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, mengungkapkan bahwa tim nasional Singa Atlas bercita-cita bersaing dengan tim nasional Prancis untuk puncak peringkat tim nasional yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sekitar dua bulan sebelum Piala Dunia 2026.

Lekjaa berkata dalam konferensi bersama Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, “Perkembangan hari ini adalah kehadiran Presiden Federasi Prancis. Saya mengucapkannya selamat atas posisi puncak tim nasional Prancis di peringkat FIFA. Sekarang tim nasional Prancis berada di posisi pertama.”

Ia menambahkan sambil tertawa, “Itu tidak akan memakan waktu lama di sini di Maroko, karena kami akan bersaing dan berupaya menempati posisi-posisi teratas dalam peringkat,” yang memicu tawa para hadirin.

Hal itu disampaikan dalam sebuah acara yang mempertemukan Lekjaa dan Diallo untuk membahas persiapan Piala Dunia 2030 serta memperkuat kerja sama sepak bola antara kedua negara. 

Tim nasional Prancis merebut puncak peringkat “FIFA” dari tim nasional Spanyol, sementara tim nasional Maroko menempati posisi kedelapan, dan menjadi satu-satunya tim Arab yang berada di sepuluh besar.

Puncak peringkat tim nasional Prancis datang setelah kemenangan mereka atas Brasil dan Kolombia pada jeda internasional bulan Maret, sementara tim nasional Spanyol merosot setelah hasil imbang mengejutkan tanpa gol melawan tim nasional Mesir.

Tim nasional Maroko sebelumnya mencetak prestasi bersejarah sebagai tim Arab pertama yang mencapai babak semifinal Piala Dunia, pada edisi terakhir yang digelar di Qatar.

Iklan