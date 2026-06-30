Rachid Taoussi, legenda sepak bola Maroko, mengungkap rahasia seputar Yassine Bounou, kiper Al-Hilal dan "Singa Atlas", sebelum ia bersinar di panggung sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Bono menjadi sorotan setelah membawa Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, pada Selasa pagi ini, usai mengalahkan Belanda melalui adu penalti, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.





Al-Tawsi mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Saya menyaksikan perkembangan Bono di kompetisi Maroko, dan saat itu bersama saya ada teman saya Saeed Badoo, yang saat ini menjadi pelatih kiper timnas Oman bersama Tarek Al-Suktiwi, dan dia adalah saudara kandung Badoo Al-Zaki.”

Ia menambahkan: “Badou Zaki mengakui bahwa Bono akan menjadi penerusnya di lapangan, dan ia mengatakan hal itu kepada saya ketika Bono masih menjadi kiper muda di klub Wydad, sebelum pindah ke Atlético Madrid dan La Liga.”

Perlu dicatat bahwa Bono memulai kariernya bersama klub Wydad, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada tahun 2010, sebelum pindah ke tim muda Atlético Madrid pada tahun 2012, kemudian bermain untuk Real Zaragoza, Girona, Sevilla, dan terakhir Al-Hilal.