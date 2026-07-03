Dalam video... Legenda Firaun: Saya memperkirakan Maroko akan lolos ke final Piala Dunia

Ahmed Fathy, legenda tim nasional Mesir, memprediksi Maroko akan berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko telah mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Arab dan Afrika, dengan menempati peringkat keempat di Piala Dunia 2022.

Pada edisi kali ini, Maroko tampil gemilang setelah menempati posisi kedua di Grup C dengan raihan 7 poin, berkat hasil imbang melawan Brasil serta kemenangan atas Skotlandia dan Haiti.

Selain itu, “Singa Atlas” juga berhasil melewati rintangan Belanda di babak 32 besar melalui adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Ahmed Fathy mengatakan, saat menjadi tamu di program “Fara’una Al-Koura” di saluran ON Sport, “Saya memperkirakan Maroko akan mencapai final Piala Dunia.”

Ia menambahkan, “Timnas Maroko sangat kuat, dan berhasil mendikte ritme permainan secara signifikan selama pertandingan yang telah mereka jalani sejauh ini di turnamen ini.”

Meskipun pembawa acara, Ahmed Khairi, mengingatkan Fathi bahwa timnas Prancis akan menjadi lawan Maroko selanjutnya, legenda timnas Mesir itu tetap pada prediksinya bahwa “Singa” Maroko akan lolos ke final turnamen ini.

Maroko sedang bersiap menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia, sementara timnas Prancis akan berhadapan dengan Paraguay.

Jika Maroko lolos ke perempat final, mereka akan berhadapan dengan Les Bleus, asalkan tim Prancis berhasil melewati rintangan Paraguay.