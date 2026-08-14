Hussein Abdul Ghani, mantan bintang Al Nassr dan Al Ahli, terheran-heran dengan pernyataan Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal, mengenai niatnya untuk mengandalkan pemain-pemain muda dalam skuadnya di musim baru.

Ketika ditanya dalam konferensi pers kemarin, Kamis, tentang alasan mencoret bek berpengalaman Ali Al Bulaihi yang berusia 36 tahun dari perhitungannya, Inzaghi menjelaskan bahwa dirinya berniat mengandalkan pemain-pemain yang lebih muda.

Ia berkata, "Al Bulaihi saat ini berlatih, tetapi karena ada pemain-pemain muda lainnya, saya ingin melakukan proses rotasi."

Al Bulaihi tampaknya berada di luar perhitungan pelatih asal Italia itu untuk musim baru, sementara sejumlah laporan media membahas kemungkinan kepindahannya ke salah satu klub Liga Roshn Saudi sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Di sisi lain, Abdul Ghani mengecam pernyataan Inzaghi, di mana ia mengatakan melalui program "Nadeena" di saluran "MBC", "Ini seolah-olah (Karim) Benzema berusia 20 tahun, dan (Kalidou) Koulibaly berusia 21 tahun?".

Benzema berusia 38 tahun, sementara bek asal Senegal itu berusia 35 tahun.

Abdul Ghani menambahkan, "Al Bulaihi telah menjalani perjalanan karier yang luar biasa bersama Al Hilal, dan menjadi tumpuan utama tim selama bertahun-tahun. Saya melihat pernyataan Inzaghi hanya sekadar ucapan, dan pelatih tidak menginginkan pemain itu bertahan."

Abdul Ghani mengkritik ide mencoret Al Bulaihi dari latihan tim dan memaksanya menjalani latihan individu, dalam upaya untuk menekannya agar meminta hengkang.

Al Bulaihi bergabung dengan Al Hilal pada 2017 dari Al Fateh, dan meraih sejumlah gelar domestik serta Asia bersama Al Zaeem.

Al Hilal bersiap menghadapi Al Faisaly malam ini, Jumat, dalam laga pembuka mereka di Liga Roshn Saudi untuk Profesional musim ini.