Dalam video... Laporta mencairkan ketegangan dalam hubungannya dengan Lionel Messi

Juan Laporta, Presiden Barcelona, memuji bintang Argentina Lionel Messi, saat “La Pulga” tampil di putaran final Piala Dunia 2026 meskipun ada perselisihan yang terjadi setelah kepergiannya dari klub Catalan tersebut.

Segera setelah Laporta tiba di Dallas untuk menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia, dan kemungkinan menghadiri final jika Spanyol lolos, Presiden Barcelona itu berbicara kepada wartawan dan memuji penampilan Lionel Messi, melampaui ketegangan yang menguasai hubungan mereka sejak kapten Argentina itu hengkang dari klub.

Dalam pernyataan kepada media, Laporta mengatakan: “Messi tampil luar biasa di Piala Dunia, saya mengucapkan selamat kepadanya dari lubuk hati yang paling dalam. Argentina adalah tim yang sangat kuat, dan hal ini membantu Leo untuk menunjukkan yang terbaik darinya.”

Ia menambahkan: “Dengan bakatnya yang luar biasa, Messi akan selalu menjadi pemain yang istimewa. Beberapa pemain terpengaruh oleh bertambahnya usia, tetapi Leo menunjukkan performa yang benar-benar luar biasa. Argentina memiliki skuad yang kompak, dan kehadiran Leo di lini serang merupakan keunggulan besar… Setiap kali bola sampai padanya, ia membuat perbedaan.”

Laporta juga memuji para pemain Barcelona yang membela Spanyol, terutama Lamine Yamal dan Pedri. Ia berkata: “Lamine tampil luar biasa di turnamen ini; ia telah dua kali meraih penghargaan Pemain Terbaik. Pemain lainnya juga istimewa: Pedri, Dani Olmo, Kubarsi… semuanya.”

Laporta membela Pedri setelah kritik yang ditujukan kepadanya karena tidak selalu diturunkan sebagai starter dalam beberapa pertandingan, sambil menjelaskan: “Dia duduk di bangku cadangan terkait manajemen tenaga. Pedri adalah pemain inti di timnas Spanyol dan Barcelona; intinya adalah mengatur energinya selama turnamen. Bagi saya, dia adalah pemain inti, dan ketika dia bermain, pengaruhnya terlihat jelas.”