Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, tidak hanya berbicara tentang perkembangan timnya di bawah kepemimpinan Hansi Flick, tetapi juga memberikan pujian khusus kepada pemain Mesir Hamza Abdel Karim, memprediksi masa depan cemerlang untuknya. Ia juga berbicara tentang Mohamed Salah dan timnas Mesir, sebelum menegaskan pilihannya mengenai pemain terbaik dalam sejarah sepakbola.

Yamal mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Min Al-Qahira" yang disiarkan melalui saluran "On Sport", bahwa Barcelona mengalami lonjakan musim ini dari segi pemahaman dan keselarasan antar pemain, seraya menegaskan: "Kami bermain untuk kepentingan tim, dan tujuan kami selalu adalah meraih kemenangan".

Mengenai keseimbangan antara menikmati permainan di lapangan dan menjalankan instruksi Flick, ia menjelaskan: "Saya berusaha bermain seefektif mungkin, menciptakan perbedaan, dan memberikan semua yang saya miliki untuk tim, tetapi peran utama saya adalah menciptakan keseimbangan. Tim beradaptasi dengan keberadaan sejumlah pemain, dan setiap pemain istimewa dalam apa yang ia lakukan".





Pujian khusus untuk Hamza Abdel Karim

Yamal menunjukkan kekagumannya terhadap kemampuan Hamza Abdel Karim, seraya mengatakan: "Ia adalah penyerang yang mencetak banyak gol, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan masa depan cemerlang menantinya. Ia memiliki semua kualitas yang menjadikannya penyerang hebat, dan akan mencetak banyak gol untuk timnya".

Mengenai para pemain Afrika yang menjadi kandidat penghargaan Ballon d'Or, ia berkata: "Saya berharap selalu ada banyak pemain Afrika yang menjadi kandidat penghargaan Ballon d'Or, tetapi saya rasa Ballon d'Or itu berdasarkan penampilan, bukan kewarganegaraan".













Mengenai cara mempertahankan motivasi setelah meraih Piala Dunia dan kejuaraan Eropa, Yamal berkata: "Dengan ketenangan dan keinginan untuk meraih lebih banyak lagi, dan tidak ada seorang pun yang bosan dengan kemenangan".

Terkait kemungkinan meraih Liga Champions Eropa, ia menambahkan: "Keberuntungan harus berpihak pada kami, dan kami harus bermain demi memenangkan kejuaraan tersebut, dan saya berharap bisa meraih gelar itu tahun ini".









Messi atau Pelé dan Maradona?

Bintang Barcelona itu berbicara tentang timnas Mesir, seraya mengatakan: "Semua orang tahu bahwa Mesir memiliki pemain-pemain istimewa, dan saya menantikan level penampilan seperti ini menghadapi Argentina. Timnas Mesir memiliki level teknis yang istimewa, bukan hanya secara fisik".

Yamal memuji Mohamed Salah, seraya menegaskan: "Mohamed Salah adalah pemain hebat dan sangat penting", sebelum menyampaikan pesan khusus kepada Hamza Abdel Karim, dengan mengatakan: "Ia memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjadi legenda".

Yamal menegaskan pilihannya saat ditanya tentang pemain terbaik dalam sejarah sepakbola antara Lionel Messi, Pelé, dan Diego Maradona. Bintang Barcelona itu berkata: "Messi, dari apa yang saya lihat dan saksikan, saya akan memilih Messi dengan semua yang telah ia berikan dan semua yang ia berikan".



















