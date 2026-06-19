Dengan nada yang penuh keyakinan dan ambisi yang tak kenal batas, Pau Kubarsi tampil ke depan untuk menjelaskan segalanya secara gamblang menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Spanyol dan Arab Saudi.

Bek muda "La Roja" ini tidak menghindar dari tanggung jawab setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde, melainkan justru mengkritik penampilan tim pada pertandingan pertama tersebut, sekaligus menaikkan standar tantangan: "Kami membutuhkan kegigihan dan ambisi yang lebih besar di depan gawang saat menghadapi Arab Saudi... dan kami harus melangkah maju."

Timnas Spanyol bersiap menghadapi timnas Arab Saudi pada Minggu mendatang, dalam ujian yang tidak boleh diabaikan setelah hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan pembuka.

Berlaga di Piala Dunia 2026 untuk Menciptakan Sejarah

Kubarsi, yang menjalani Piala Dunia pertamanya dalam kariernya, tampak menerima usianya yang masih muda dan tekanan turnamen tersebut, selama konferensi pers menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, di mana ia mengatakan: “Saya tidak sempat menonton banyak edisi Piala Dunia karena saya masih sangat muda, tetapi sekarang saya berada di sini, saya memiliki keinginan besar untuk tampil baik.”

Mengenai momen penampilan perdananya dengan seragam Spanyol di Piala Dunia, ia menambahkan: “Saya merasa bangga pada diri sendiri… dan yang terpenting, saya teringat pada keluarga saya. Itu adalah mimpi yang selalu menghantui saya sejak kecil.”

Tekanan… dan lingkaran terdekat

Bek muda ini mengakui bahwa tekanan merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan, namun ia mengungkapkan senjata rahasianya: “Saya menghadapinya dengan baik, dan selalu berusaha mengandalkan lingkaran terdekat saya yang sangat membantu saya.”

Mengenai kemitraannya di lini pertahanan bersama Aymeric Laporte, Kobarsi menjelaskan: “Keempat bek dalam skuad ini, siapa pun di antaranya bisa menjadi starter.”

Dia melanjutkan: “Memang benar saya lebih sering bermain bersama Laporte, dan dia banyak membantu saya dengan pengalamannya; kami saling mengoreksi kesalahan satu sama lain.”

Kobarsi menolak memberikan janji apa pun jika berhasil meraih gelar juara, sambil menegaskan: “Saya belum memikirkannya, saya hanya fokus untuk memenangkan trofi ini, dan setelah itu kita akan membicarakan apa yang akan kita lakukan.”

Pesan-pesan dari De la Fuente... dan 32 pertandingan tanpa kekalahan

Kobarsi menyampaikan instruksi pelatih Luis de la Fuente kepada para pemain: “Kami membutuhkan lebih banyak semangat dan ambisi di depan gawang, terutama dalam ritme perputaran bola untuk melelahkan lawan.”

Meskipun mengalami kesulitan melawan Cape Verde, ia menegaskan keyakinan penuh pada proyek ini: “Kami baru saja melewati 32 pertandingan tanpa kekalahan dan menunjukkan performa yang baik, tidak hanya tahun ini, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya.”

Ia melanjutkan: “Kita tidak bisa mundur dari pola permainan ini. Kita memang tidak menampilkan pertandingan yang hebat, tapi kita kembali dengan semangat yang baru.”

Pedri… dan Lamine Yamal

Kobarsi memuji rekan setimnya Pedri dengan menyebutnya sebagai “pemain luar biasa yang bisa bermain di semua posisi”, sambil menegaskan bahwa keputusan De la Fuente terkait posisinya “pasti ada alasannya”.

Mengenai Lamine Yamal, ia berkata: “Kita semua memiliki hasrat yang sangat besar untuk bermain; tidak ada yang suka cedera, tapi Lamine memiliki mentalitas yang sangat baik dan memahami kondisi tubuhnya. Kami memiliki skuad yang luar biasa; jika ia turun bermain, ia akan membantu kami semaksimal mungkin, dan siapa pun yang menggantikannya juga akan menjalankan tugasnya dengan baik.”

Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dengan slogan “Tidak ada alternatif selain kemenangan”, dan Kubarsi meyakinkan para pendukung: “Tim menyadari pentingnya pertandingan ini… dan kita harus melangkah maju seperti yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir.”