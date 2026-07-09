Dalam video... Kisah perkelahian "guru" yang nyaris merusak konferensi tim nasional Maroko

Konferensi pers tim nasional Maroko diwarnai kejadian aneh, beberapa jam sebelum pertandingan melawan Prancis di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis hari ini, Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia.

Timnas Maroko menggelar konferensi pers pada dini hari Kamis ini, yang dihadiri oleh pelatih kepala Mohamed Wahbi dan pemain sayap Real Madrid, Ibrahim Diaz.

Jurnalis Prancis Jean-Sébastien Grund-Tran membagikan sebuah video dari konferensi pers tersebut, yang memperlihatkan terjadinya perkelahian antara dua jurnalis selama konferensi berlangsung, sementara Ibrahim Díaz sedang berbicara mengenai beberapa hal.

Pemain Real Madrid itu terkejut mendengar suara ribut saat sedang berbicara, sehingga semua pandangan tertuju pada kedua jurnalis tersebut, di mana masing-masing saling menuduh pihak lain mencoba menendangnya.

Setelah upaya keras dari rekan-rekan mereka untuk menenangkan keduanya, serta campur tangan panitia penyelenggara konferensi, insiden tersebut berakhir dan suasana kembali tenang, diiringi senyuman dari Mohamed Wahbi dan Ibrahim Diaz.

Wahbi mengomentari kejadian tersebut dengan nada sarkastis, “Kami memisahkan kalian seolah-olah kalian masih di sekolah,” sebelum konferensi pers berlanjut seperti biasa.